Бывший зэк пропустил важное собеседование, спасая водителя из перевёрнутого авто

С тех пор как Аарон Такер вышел из тюрьмы, прошла всего неделя, но за это время он сумел сделать невозможное — получил приглашение на собеседование. Однако успеть в назначенное время у него не вышло.

В то утро 32-летний Аарон встал в 5 утра, надел рубашку, взятую напрокат, и сел в автобус. Во время поездки он немного задремал и открыл глаза, чтобы посмотреть, не проехал ли он нужную остановку. Посмотрев в окно, он был шокирован, так как прямо у него на глазах проезжавшая мимо машина врезалась в дерево и перевернулась.

В это время автобус остановился, а Аарон крикнул водителю, собирается ли он помочь пострадавшим. Тот ответил отрицательно, поскольку ему нужно было придерживаться маршрута и расписания. Зато ничто не могло остановить Аарона — он выпрыгнул из автобуса и побежал прямо к перевёрнутому автомобилю, из которого валил дым.

A Westport car crash turns strangers into heroes — including a Bridgeport man who used his shirt as a tourniquet https://t.co/c1NDkDjksx pic.twitter.com/bReGrAJaRI — WestportNow (@WestportNow) 12 июля 2017 г.

Нагнувшись к окну водителя, он увидел, что тот весь в крови. Увидев, что машина начинает загораться, Аарон вытащил водителя из-за руля. Пока на помощь подоспели сотрудники соседнего магазина с огнетушителями, мужчина твердил пострадавшему, чтобы тот старался держать глаза открытыми. Для того чтобы остановить кровотечение, Аарон снял свою рубашку и промокнул ею раны на голове. Через несколько минут прибыли медики.

Я всё время держал его за руку, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке Аарон Такер

Аарон был так обеспокоен состоянием водителя, что не отпускал его из рук, пока его не забрали в местную больницу. Собеседование он благополучно пропустил, но не стал отчаиваться по этому поводу. "Работа приходит и уходит, а жизнь одна", — говорит он. Его поступок не остался без внимания — о нём написали все местные газеты, а местные жители, вдохновлённые подвигом Аарона, решили помочь ему финансами. Они создали страничку по сбору средств и за один день собрали 16 тысяч долларов. По словам героя, все эти деньги пойдут на воспитание сына.