Футбольный фанат вышел из глубокой комы, чтобы выразить отвращение к соперникам

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Футбольный фанат вышел из глубокой комы, чтобы выразить отвращение к соперникам

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Фото: © Flickr/MGoBlog

38-летний Зак Лоуренс из Огайо впал в кому в результате автомобильной аварии. Врачи считали, что мозг мужчины безнадёжно повреждён, и планировали отключить его от аппаратов в течение года.

Спустя четыре месяца после аварии Лоуренсу предложили нажать на кнопку в качестве ответа на вопрос "Нравится ли вам команда Мичигана?", и фанат американского футбола дважды ударил по кнопке "Нет". После этого случая мужчина начал открывать глаза, издавать звуки и улыбаться детям.

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/mgoblog/8083958524/" target="_blank">Flickr/MGoBlog</a></p>

Пока Зак Лоуренс не пришёл в себя окончательно, но он уже делает успехи в восстановлении. Тем не менее мужчине предстоит ещё долгий путь к нормальному состоянию. Главное, что он по-прежнему нервно реагирует на упоминание команды соперников.

Зак всегда корчит рожу, когда мы упоминаем Мичиган... Мы уверены, что он с нами

Меган, жена Зака Лоуренса

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