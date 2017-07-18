Футбольный фанат вышел из глубокой комы, чтобы выразить отвращение к соперникам

38-летний Зак Лоуренс из Огайо впал в кому в результате автомобильной аварии. Врачи считали, что мозг мужчины безнадёжно повреждён, и планировали отключить его от аппаратов в течение года.

Спустя четыре месяца после аварии Лоуренсу предложили нажать на кнопку в качестве ответа на вопрос "Нравится ли вам команда Мичигана?", и фанат американского футбола дважды ударил по кнопке "Нет". После этого случая мужчина начал открывать глаза, издавать звуки и улыбаться детям.

Пока Зак Лоуренс не пришёл в себя окончательно, но он уже делает успехи в восстановлении. Тем не менее мужчине предстоит ещё долгий путь к нормальному состоянию. Главное, что он по-прежнему нервно реагирует на упоминание команды соперников.