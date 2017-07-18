Футбольный фанат вышел из глубокой комы, чтобы выразить отвращение к соперникам

Спустя четыре месяца после аварии Лоуренсу предложили нажать на кнопку в качестве ответа на вопрос "Нравится ли вам команда Мичигана?", и фанат американского футбола дважды ударил по кнопке "Нет". После этого случая мужчина начал открывать глаза, издавать звуки и улыбаться детям.
Пока Зак Лоуренс не пришёл в себя окончательно, но он уже делает успехи в восстановлении. Тем не менее мужчине предстоит ещё долгий путь к нормальному состоянию. Главное, что он по-прежнему нервно реагирует на упоминание команды соперников.
Зак всегда корчит рожу, когда мы упоминаем Мичиган... Мы уверены, что он с нами
Меган, жена Зака Лоуренса
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