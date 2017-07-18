"Я. Покажу. Тебе. Кто. Тут. Агрессивный. Грёбаный знак!"

У любого живого существа на планете бывает плохое настроение. Чаще всего тот, кто не умеет сдерживать свои эмоции и агрессию, вымещает гнев с помощью порчи имущества. Но даже в животном мире не всегда удаётся сдержаться от злости.

В Природном центре в Санривере, Орегон, проживает белый лебедь по имени Чак. Как заявляют представители центра, Чак настолько плохо себя ведёт, что для посетителей решили поставить предупредительный знак.

Однако надпись "Внимание, агрессивный лебедь" не понравилась Чаку. Посчитав, что это клевета, лебедь постарался как можно скорее расправиться с объявлением.