Близняшки медленно превращаются в камень из-за редкого генетического заболевания

Две сестры-близняшки из Северной Ирландии страдают редчайшим генетическим заболеванием, которое встречается один раз на два миллиона. С годами их тело твердеет, и девушки превращаются в камень.

Зои Бакстон и Люси Фретвелл, 26-летние близняшки из графства Антрим, страдают фибродисплазией, которой подвержены всего 800 человек во всём мире. Постепенно они теряют способность двигаться, потому что их мышцы и сухожилия замещаются костной тканью.

Британскому изданию газеты Metro стало известно о том, что девушки страдают этим недугом с раннего детства. Обе девочки родились с небольшими костяными глыбами вместо пальцев ног, что является первым признаком фибродисплазии, но врачи не стали обращать на это внимание.

За медицинской помощью пришлось обратиться, когда сёстрам было по 8 лет. Зои упала с дивана и сломала локоть. Даже сейчас она вспоминает, как не могла выпрямить руку от боли, — это была настоящая агония. Тогда обеим девочкам поставили диагноз: фибродисплазия. Но родители пытались скрыть от них эту страшную правду.

Поскольку с годами травм было больше и из-за них уменьшалась способность двигаться — новые ткани заменялись костными, — девушки поняли, что они серьёзно больны. Сейчас Зои передвигается с помощью костылей и мечтает завести ребёнка со своим мужем Майком, но боится — существует 50-процентная вероятность, что болезнь передастся малышу. Люси задумывается об усыновлении ребёнка.

Сейчас обе девушки проходят различные опыты в Лондоне, помогающие разработать лекарство, которое облегчило бы их состояние. Сейчас рост костной ткани замедлился, но былые травмы напоминают о себе. Люси даже чувствует себя виноватой из-за того, что более подвижна, чем её сестра. Несмотря на это, они поддерживают друг друга и присоединились к группе по информированию об этом заболевании.