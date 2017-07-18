Для Универсиады метро Тайваня превратили в бассейн и спортивные площадки

В столице Тайваня вовсю идёт подготовка к летней Универсиаде-2017.
Для привлечения внимания туристов власти города решили превратить метро в тематические площадки для разных видов спорта.
Украшение каждого вагона было сосредоточено главным образом на полах, которые теперь напоминают плавательный бассейн, футбольное поле, гоночную трассу и баскетбольную площадку.
Проект был создан компанией EasyCard Corporation совместно с Туристическим бюро Тайваня.
Пассажирам очень понравилась данная инициатива. Теперь они фотографируются в тематических вагонах, как будто занимаются спортом.
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