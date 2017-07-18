Невеста отменила свадьбу за $30 тыс. и на эти деньги накормила 170 бездомных

Иногда жизнь настолько непредсказуема, что главное и хорошо спланированное событие в жизни приходится отменять в самый последний момент. К счастью, находятся те, кто к подобным невзгодам относится философски и превращает их в радость для совершенно незнакомых людей.

Американка, чья свадьба за 30 тысяч долларов отменилась в самый последний момент, вместо того чтобы пойти под венец, кормила бездомных. Сара Каммингс, 25-летняя жительница штата Индиана, арендовала зал отеля Ritz Charles под фуршет.

Девушка не называет причин отмены свадьбы, но признаётся, что она по-настоящему опустошена. Поскольку все заказанные украшения, угощения и банкет не подлежали возврату, она нашла им полезное применение. Сара позвонила в приюты, которые располагаются в её районе, и пригласила на обед 170 бездомных.

Это было очень тяжело. Я звонила всем, говорила, что свадьба отменяется, плакала, извинялась. Особенно плохо мне стало, когда я поняла, что вся еда пропадёт Сара Каммингс

Сара должна была выйти за Логана Арауджио, который оплатил большую часть свадьбы. Судя по всему, её идея фуршета для бедных была им одобрена. Сам он признался, что гордится невестой, ведь она смогла принять такое самоотверженное решение в кратчайшие сроки.

Сара организовала движение специальных автобусов, которые доставляли "гостей" из приютов на банкет. Местные предприятия пожертвовали им одежду для такого праздника.