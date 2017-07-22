10 терпеливых собак, хозяева которых поддались новому тренду "Твиттера"

Чаще всего обладателями растянутых морд становятся ретриверы...
12 июля 2017 г.
...и акита-ину
12 июля 2017 г.
А с небольшим отрывом за ними следуют хаски
僕の家のハスキーなんですが、しっぱいですか？ pic.twitter.com/32fPKOrMMZ— naoya (@naoya708yajin) 12 июля 2017 г.
Впрочем, оригинальничают и владельцы других пород
104. this dog's cheeks remind me of wonu's selca in the overalls and yellow bandanna pic.twitter.com/5b19txEm96— jenn♡wonuㅤ (@svtghibli) 20 апреля 2017 г.
И даже котовладельцы не отчаиваются и смело тянут морды!
外から失礼します。ねこも案外イイ奴です。 pic.twitter.com/JJoNyj0QiY— 闇落ちアオリちゃんのamiiboが欲しい (@gcw_b) 12 июля 2017 г.
- Популярные
- По времени