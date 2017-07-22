10 терпеливых собак, хозяева которых поддались новому тренду "Твиттера"

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10 терпеливых собак, хозяева которых поддались новому тренду "Твиттера"

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Фото: © instagram.com/adailydoseofdoggo

Ради любимых хозяев собаки готовы на многое — даже позировать для фото с растянутыми в улыбке мордами. Этим воспользовались поклонники нового вирусного тренда, выкладывающие в Сеть снимки улыбающихся питомцев.

Чаще всего обладателями растянутых морд становятся ретриверы...

Stretchy Dog

...и акита-ину

А с небольшим отрывом за ними следуют хаски

Впрочем, оригинальничают и владельцы других пород

И даже котовладельцы не отчаиваются и смело тянут морды!

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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