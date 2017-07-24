Художница перенесла менструальный цикл на ногти

Так, например, южноафриканская художница Аннелис Хофмайер решила создать дизайн ногтей, полностью посвящённый атрибутике, используемой при менструации. А именно — тампону.
На белом фоне она изобразила кровавые подтёки, а к краю ногтя приделала петельки.
Однако стоит отметить, что Хофмайер не единственная, кто посвящает маникюр "кровавому" периоду. Так, например, мастер по маникюру на каждом ногте своей клиентки нарисовала по одному предмету, касающемуся менструации.
Оказывается, существуют женщины, которые наслаждаются этим периодом...
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