Художница перенесла менструальный цикл на ногти

Читайте также

Художница перенесла менструальный цикл на ногти

2

Фото: © Instagram/wit_myt

Женщинам порой тяжело публично признаться, почему у них часто меняется настроение. Однако теперь заявить о наличии менструального цикла можно с помощью простых вещей.

Так, например, южноафриканская художница Аннелис Хофмайер решила создать дизайн ногтей, полностью посвящённый атрибутике, используемой при менструации. А именно — тампону.

I really don't understand why my tampon nails never became a trend ‍♀️

Публикация от Annelies Hofmeyr (@wit_myt)

На белом фоне она изобразила кровавые подтёки, а к краю ногтя приделала петельки.

Однако стоит отметить, что Хофмайер не единственная, кто посвящает маникюр "кровавому" периоду. Так, например, мастер по маникюру на каждом ногте своей клиентки нарисовала по одному предмету, касающемуся менструации.

On my period #periodnails #um

Публикация от Lil Bean Curd (@bekahroush)

Оказывается, существуют женщины, которые наслаждаются этим периодом...

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!