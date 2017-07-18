Добрый ретривер спас оленёнка, который прыгнул в воду, спасаясь от других собак

В Нью-Йорке, на пляже Лонг-Айленд, Марк Фрили вышел прогуляться со своей собакой, как вдруг пёс неожиданно прыгнул в воду.

Марк Фрили прогуливался со своим ретривером по кличке Шторм вдоль пляжа. Неожиданно Шторм резко прыгнул в воду и поплыл вдаль.

По словам хозяина собаки, вдалеке что-то плавало, но объект было трудно разглядеть из-за сильных волн. Фрили увидел, что Шторм схватил кого-то за шею и начал тащить к берегу. Оказалось, что пёс заметил тонущего в воде оленёнка и принялся спасать его.

Шторм прыгнул в воду и подплыл к оленю, схватив его за шею, а затем начал плыть к берегу Марк Фрили

Вышедший из воды оленёнок был очень напуган и пытался убежать. Однако собака аккуратно положила его на песок и даже попыталась утешить малыша, подталкивая и облизывая его. По словам Фрили, скорее всего, малыш был напуган собаками, поэтому прыгнул в воду.

Хозяин героя сразу же позвал ветеринаров. Они осмотрели оленёнка и заявили, что его жизни ничего не угрожает.