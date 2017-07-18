Новый микроскоп разрушил гипотезу о фальсификации Туринской плащаницы

Новые технологии помогли опровергнуть утверждение предыдущего сенсационного исследования, в котором говорилось, что плащаница была сделана в Средневековье, то есть является фальсификацией.

Новый микроскоп, который появился в Институте кристаллографии в Бари позволил учёным обнаружить на Туринской плащанице частицы крови, в которых было повышенное содержание креатинина и ферритина. Находка как минимум разбивает в прах результаты последнего исследования, в котором говорилось, что плащаница не является саваном Иисуса Христа и была сделана в Средневековье.

Профессор Университета Падуи Джулио Фанти пояснил, что найденные частицы свидетельствуют о том, что кровь человека, которым было обернуто тело, сильно страдал. Креатинин и ферротин выделяются тогда, когда человек получает сильнейшие травмы, — когда его пытают. То есть учёные подтвердили насильственную смерть, тогда как ранее считалось, что следы крови, так же как и лицо, — искусная фальсификация.

Результаты нового исследования опубликованы в научном журнале PlosOne в статье под названием "Новые биологические данные из исследований атомного анализа Туринской плащаницы".

Сейчас саван находится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине. И, пока учёные опровергают друг друга, очередь к святыне не убывает. В последний раз папа римский посещал плащаницу в 2015 году.