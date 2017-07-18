"Я 20 лет одеваюсь как погибшая сестра, чтобы не расстраивать больную мать"

Мужчина признаётся, что ему плевать на то, что о его внешнем виде думают другие люди.

Любящий сын в течение 20 лет одевается в женскую одежду, чтобы помочь душевнобольной матери справиться с горем после смерти её младшей дочери. После трагедии женщина не могла прийти в себя, и тогда житель индийского региона Гуанси решил одеться погибшей. Престарелая мать сразу поверила, что её дочь вернулась, сообщает Mirror.

Она была так счастлива, что я продолжил одеваться женщиной. И это длится до сих пор. Причём в моем гардеробе теперь практически нет мужской одежды Сын

Прохожие часто смеются над его внешним видом. Но, по словам мужчины, его нисколько не волнует, что думают о нём другие, потому что всё это ради счастья мамы. Сама женщина говорит, что, когда её дочь умерла, у неё появилась вторая попытка.