Facebook помог девушке диагностировать редкую болезнь, как у Челюсти из бондианы

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Facebook помог девушке диагностировать редкую болезнь, как у Челюсти из бондианы

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Лорен Бейтс думала, что её ноги перестанут расти, когда ей исполнится 18 лет. Но этого не произошло. Более того, сейчас девушке 26, а её конечности продолжают расти. Эта история о том, что иногда самый малореалистичный сценарий может превратиться в реалии нашей жизни.

Головные боли начали мучить Лорен, когда ей исполнилось 17 лет. Прошло ещё девять, прежде чем ей сделали операцию и удалили семисантиметровую опухоль мозга.

<p>Лорен думала, что её ноги перестанут расти с наступлением совершеннолетия, но этого не произошло...</p>

Врачи не могли поставить диагноз, потому что случай уж больно неоднозначный. Медики как-то не догадались связать сильный рост конечностей (в 17 у неё был 43-й размер ноги) с её мигренью.

<p>Девушка не понимала, что с ней происходит, ведь её родители и ближайшие родственники ничем подобным не болели</p>

Помог случай. На проблему Лорен обратил внимание эндокринолог из Дувра (Англия). Именно он попросил показать старые фото пациента и предположил акромегалию (заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза; сопровождается увеличением кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части, и др.).

<p>Акромегалией страдал актёр Ричард Кил, который сыграл персонажа по прозвищу Челюсти в фильме &#34;Шпион, который меня любил&#34; (десятый фильм о британском суперагенте Джеймсе Бонде).</p>

Вскоре диагноз подтвердился, и Лорен сделали операцию, удалив опухоль, размером 7 см. Именно она влияла на переднюю долю гипофиза, который активно вырабатывал гормоны роста.

<p>Операция прошла успешно, но у Лорен перестал видеть один глаз.</p>

Сейчас Лорен практически здорова. В дальнейшем ей придётся принимать лекарства до тех пор, пока её организм не восстановится и не нормализует работу всех органов. Она частично потеряла зрение, но всё равно счастлива: "Это тяжело, но я думаю, что мне очень повезло..."

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