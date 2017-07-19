21-летний житель Кении утратил статус обладателя самой большой в мире мошонки

21-летний Форенс Опийо из Кении впервые заметил кисту на половых органах в 2006 году, когда ему было всего 10 лет. После первой процедуры нарост удалось удалить, однако спустя годы проблема вновь дала о себе знать — киста достигла таких размеров, что мешала мужчине ходить.

Форенсу пришлось покинуть школу, потому что его мошонка выросла настолько, что он больше не мог носить одежду или свободно ходить. Его дразнили одноклассники, но он не мог позволить себе хирургическое вмешательство.

Большую часть времени он проводил дома, в котором жил с братом и бабушкой. Родителей он потерял, когда ему было пять лет. Чтобы заработать на операцию, он начал ремонтировать обувь.

Я должен был приехать на вторую операцию, но не смог собрать нужное количество денег Форенс Опийо

Его Брат Элизэ старался оказывать не только моральную, но и материальную поддержку, занимаясь сельским хозяйством и получая немного денег.

Но только после того, как его сосед сделал заявление на "Фейсбуке", чтобы повысить осведомленность и фонды Forence, молодой человек наконец получил помощь, в которой он нуждался.

Но лёд тронулся лишь тогда, когда сосед сделал несколько фотографий с парнем и разместил их в соцсети.

Я взял его фотографии и выложил на "Фейсбук". Фото разлетелись мгновенно по всему Интернету. Через три дня мы получили звонок и Форенса увезли в больницу сосед Форенса

После обследования врачи госпиталя провели две успешные операции по уменьшению пениса, в котором скопилось много избыточной массы. По словам врачей, уже через три месяца все функции Форенса придут в норму: он сможет наслаждаться сексуальной жизнью и даже зачать детей.