Отдыхающие в Сен-Тропе сняли на видео пожар на роскошной яхте

Вечером 17 июля загорелась роскошная яхта, пришвартованная у пляжа де Пампелон в Сен-Тропе. Пока неизвестно, кому она принадлежала, — единственным опознавательным знаком судна был флаг Бельгии.

Сен-Тропе — излюбленное место отдыха знаменитостей, и к пляжу де Пампелон часто пристают яхты мировых звёзд. Посмотреть на роскошные судна ежедневно приходят тысячи людей. Но на этот раз зевакам удалось заснять не визит очередной звезды, а пожар на роскошной яхте.

Отдыхающие на пляже тоже собрались посмотреть на горящие миллионы долларов. Многие из присутствующих включили камеры на смартфонах.

Пока неизвестно, кто был владельцем сгоревшей яхты и есть ли пострадавшие в результате пожара. Рассмотреть идентификационные номера яхты также не удалось, но даже на любительских кадрах видно, что на на носу судна находился флаг Бельгии.