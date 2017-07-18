Отдыхающие в Сен-Тропе сняли на видео пожар на роскошной яхте

Сен-Тропе — излюбленное место отдыха знаменитостей, и к пляжу де Пампелон часто пристают яхты мировых звёзд. Посмотреть на роскошные судна ежедневно приходят тысячи людей. Но на этот раз зевакам удалось заснять не визит очередной звезды, а пожар на роскошной яхте.
Отдыхающие на пляже тоже собрались посмотреть на горящие миллионы долларов. Многие из присутствующих включили камеры на смартфонах.
Пока неизвестно, кто был владельцем сгоревшей яхты и есть ли пострадавшие в результате пожара. Рассмотреть идентификационные номера яхты также не удалось, но даже на любительских кадрах видно, что на на носу судна находился флаг Бельгии.
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