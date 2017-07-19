68-летняя пенсионерка доказала детям и внукам, что она всё ещё "горячая штучка"

Женщина перенесла несколько пластических операций и теперь собирается стать моделью.

Барбара Льюис из Редклиффа перенесла четыре пластические операции и потратила десятки тысяч франков, чтобы исполнить самую главную мечту своей жизни — стать моделью. Женщину, которая полвека проработала парикмахершей, нисколько не смущает её возраст — 68 лет. По её словам, после блефаропластики, подтяжки век, подтяжки живота и кожи рук у неё началась совершенно новая жизнь, сообщает Daily Mail.

Своё преображение бабушка трёх внуков начала десять лет назад после слов сына, что на его свадебных фотографиях везде виден её второй подбородок. Но Барбара не обиделась, а решила взяться за себя. В результате модельные агенты уже предлагают ей заключить контракт.

Я очень рада, что решилась на пластику. Но главное — это знать меру. Я не хочу быть похожей на тех голливудских знаменитостей, которые уродуют себя операциями Барбара Льюис

Но не обошлось и без трудностей. У Барбары был сильно деформирован живот в результате перенесённых операций. Поэтому пластическому хирургу пришлось постараться.

Единственное, что никогда Барбара себе не сделает, — это губы. По её словам, женщины старше 40 лет, которые накачивают их себе, смотрятся глупо.