Не просто горячая, но умная. Короля Instagram таки охомутали (10 фото той самой)

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Не просто горячая, но умная. Короля Instagram таки охомутали (10 фото той самой)

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Фото: © Instagram/danbilzerian

Американский миллионер и король "Инстаграма" Дэн Билзерян впервые в жизни вступил в моногамные отношения. Выбор 36-летнего богача пал на 21-летнюю модель Софию Беварли.

Дэн Билзерян прославился любовью к покеру, отвязным вечеринкам и обществу юных красавиц. Никому и в голову не могло прийти, что этот богатый ловелас решит остепениться и завести постоянные отношения, но Софии Беварли удалось покорить его сердце.

21-летняя модель познакомилась с Дэном во время одной из вечеринок, на которой он переспал с тремя красотками. Софии удалось привлечь внимание миллионера, причём, как оказалось, надолго.

Да, теперь у меня есть постоянная девушка. В первый раз. То есть раньше у меня тоже была девушка, но я всегда продолжал общаться и с другими

Дэн Билзерян

Дэн Билзерян рассказал, что София привлекала его не только красотой и горячим темпераментом, но и умом. И если раньше его "инстаграм" был забит фотографиями толп полуголых красавиц, то теперь на снимках всё чаще солирует Софи. Что ж, быть может, спустя несколько лет Билзерян станет добропорядочным семьянином.

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