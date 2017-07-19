Не просто горячая, но умная. Короля Instagram таки охомутали (10 фото той самой)

Американский миллионер и король "Инстаграма" Дэн Билзерян впервые в жизни вступил в моногамные отношения. Выбор 36-летнего богача пал на 21-летнюю модель Софию Беварли.

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) Май 7 2017 в 10:02 PDT

Публикация от Sofia Bevarly (@sofia_bevarly) Июл 10 2017 в 3:55 PDT

Дэн Билзерян прославился любовью к покеру, отвязным вечеринкам и обществу юных красавиц. Никому и в голову не могло прийти, что этот богатый ловелас решит остепениться и завести постоянные отношения, но Софии Беварли удалось покорить его сердце.

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) Мар 2 2017 в 9:47 PST

Публикация от Sofia Bevarly (@sofia_bevarly) Май 20 2017 в 4:59 PDT

21-летняя модель познакомилась с Дэном во время одной из вечеринок, на которой он переспал с тремя красотками. Софии удалось привлечь внимание миллионера, причём, как оказалось, надолго.

Публикация от Sofia Bevarly (@sofia_bevarly) Июн 24 2017 в 4:39 PDT

Публикация от Sofia Bevarly (@sofia_bevarly) Мар 21 2017 в 5:35 PDT

Да, теперь у меня есть постоянная девушка. В первый раз. То есть раньше у меня тоже была девушка, но я всегда продолжал общаться и с другими Дэн Билзерян

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) Май 26 2017 в 2:51 PDT

Публикация от Sofia Bevarly (@sofia_bevarly) Мар 1 2017 в 5:39 PST

Дэн Билзерян рассказал, что София привлекала его не только красотой и горячим темпераментом, но и умом. И если раньше его "инстаграм" был забит фотографиями толп полуголых красавиц, то теперь на снимках всё чаще солирует Софи. Что ж, быть может, спустя несколько лет Билзерян станет добропорядочным семьянином.

Публикация от Dan Bilzerian (@danbilzerian) Июл 6 2017 в 3:11 PDT