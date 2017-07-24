Камеры любят эту удивительно фотогеничную гориллу (5 наглядных доказательств)

Ричард заметно выделяется среди остальных горилл, живущих в зоопарке в Праге. При наличии огромной, но при этом стройной атлетической фигуры с играющими мускулами, спины серебристой окраски и пронизывающего взгляда такому красавцу трудно удержаться и не повоображать перед зрителями и перед камерой фотоаппарата.

Западная равнинная горилла Ричард обожает позировать посетителям пражского зоопарка.

Ричард является фаворитом среди остальных горилл, но кроме этого он ещё и прекрасный и заботливый отец восьми детей.

Красивая обезьяна буквально расцветает на глазах у зрителей, когда заглядывает к ним в камеру своим пронзительным взглядом.

Фотограф Пётр Хамерник, работающий в зоопарке, говорит, что от Ричарда невозможно оторвать глаз, когда смотришь на него вживую.

"Ричард является одной из звёзд нашего зоопарка. А посетители много о нём наслышаны и очень любят его", — говорит Пётр Хамерник.