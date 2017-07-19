Этот тюлень запутался в сетях для ловли лобстеров, и ему очень повезло

В "Фейсбуке" набирает популярность видеоролик по спасению тюленёнка, запутавшегося в рыболовных сетях.

Джереми Вилли и Джеффри Дор приехали на рыбалку к скале Матиника, расположенной в 30 километрах от города Оулс Хед, штат Мэн, США, чтобы наловить лобстеров.

Во время рыбной ловли рыбаки заметили на воде плавающий зелёный клубок. Они подплыли поближе и затащили объект на борт. Там оказался тюленёнок, запутавшийся в рыболовных сетях.

Мужчины сразу же принялись спасать малыша. Один из рыбаков на протяжении нескольких минут при помощи тупого ножа освобождал тюленёнка, в то время как другой снимал всё происходящее на видео.