Кошку, которая налакалась антифриза, спасли с помощью водки

Типси без вмешательства врачей не прожила бы больше часа — анализ крови показывал, что у кошки была острая почечная недостаточность.

Кошка, которую окрестили Типси (на русский переводится как "пьяненькая"), была на волосок от смерти, когда её нашли возле магазина шин в Ловуде, что к западу от Брисбена. Животное выпило ядовитое вещество — антифриз, который, вероятнее всего, специально оставили в качестве ядовитой приманки. К счастью, инспекторы зоозащитной организации RSPCA быстро отвезли кошку в Кливлендскую ветеринарную клинику, сообщает ABC News.

У кошки оставалось меньше часа, чтобы выжить, поэтому ветеринары сделали ей срочную капельницу, добавив туда водки, которая является противоядием от охлаждающей жидкости. Специалисты уверяют, что Типси очень повезло. Во-первых, после отравления она сразу оказалась в клинике, а во-вторых — у одной из их сотрудниц в сумочке оказался подходящий алкогольный напиток.

После долгой ночи, большого количества жидкости и жирного завтрака кошка пришла в себя и идёт на поправку. Теперь ветеринары ищут ей новый дом, поскольку животное не было чипировано.