Акушер во время кесарева порезал лицо малышки, оставив ей шрам на всю жизнь

Малышка Кармен Эдвардс из Шотландии была ранена, едва появившись на свет. Врач, который делал кесарево сечение, повредил новорождённую, и теперь она обречена всю жизнь ходить с шрамом от глаза до уха.

Всё это время шло расследование, о котором никто не сообщил Эмме, матери и членам её семьи. Она говорит, что рождение дочери было катастрофой от начала и до самого конца. Во время родов врача замещал его помощник, и он не знал, что у женщины уже отошли воды. Раненой новорождённой пришлось ждать приезда пластического хирурга, который зашил бы ей рану.

Дело получило большой общественный резонанс, потому что акушерские службы Кейтнесса и без того были в центре скандала: роженицам приходилось ехать за 200 километров в Инвернесс, чтобы родить там. Расследование инцидента с Кармен закончилось через год после её рождения.

Семья Эдвардс пребывает в ярости: за всё время расследования никто из экспертов или детективов не связался с ними. Они подозревают, что некоторые данные были сфабрикованы, поэтому намерены обратиться к помощи адвоката.

Положительные последствия всё-таки и у этого инцидента есть. Шотландские власти теперь обязуют рожениц читать информацию о кесаревом сечении и рисках, связанных с ним. Также операция не может проводиться без письменного согласия женщины. Они надеются на участие Эммы Эдвардс, которая расскажет о необходимости подобных мер.