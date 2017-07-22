Экс-банкир из-за жены продаёт коллекцию пивных банок, которую собирал 42 года

Коллекция Ника Уэста, которую он собирал в течение 42 лет, насчитывает больше девяти тысяч экземпляров. Теперь бывший банкир хочет продать пивные банки, чтобы освободить место в доме и хотя бы частично вернуть потраченные деньги.

На протяжении многих лет Ник Уэст тратил время и деньги на коллекционирование пивных банок. При этом всё купленное пиво он выпивал, аккуратно просверливая дно металлической ёмкости.

Порой пиво было просто отвратительным, потому что сейчас производители придумывают всякие странные сочетания. Пиво с запахом ревеня — это не круто Ник Уэст

В результате коллекция Уэста превысила девять тысяч экземпляров и заняла целых три комнаты. Мужчина потратил на неё десятки тысяч фунтов стерлингов, а однажды отдал £1240 (~ 95 тысяч рублей) за полпинты светлого эля.

Теперь Ник Уэст решил порвать со своим увлечением и продать всю коллекцию. Для этого есть несколько причин, и ключевые из них — нехватка места и острое недовольство его жены.

Ник понимает, что ему будет непросто отказаться от привычки постоянно выбирать и покупать новые банки пива. Но его супруга убеждена, что Уэст справится ради своей семьи.