Как же чертовски круто выглядит падение человечества (13 работ Юрия Шведова)

Талантливый художник и фотограф из Киргизии Юрий Шведов создаёт свои творения с помощью компьютерной графики и цифровой обработки фотографий. При создании своих работ он старается объединять различные эпохи, благодаря чему картины наполнены мрачной атмосферой.

Юрий Шведов родился в 1991 году в семье художников в Киргизии. Он создаёт пронзительные и эпичные digital-полотна.

Художественное образование он получил в Московском академическом художественном лицее в 2008 году, а затем продолжил изучать искусство в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И. Сурикова, который закончил в 2014 году.

Несмотря на то что фотографии выполнены в мрачных оттенках, это не портит передачу красоты объединённых различных эпох.

В своих работах Шведов часто использует одинокого героя, как будто борющегося против злого мира.

"Образы, которые мне нравятся, часто переходят из одного в другой. Но пока что мне не удаётся объединить вселенную одной сюжетной линией. Приходится собирать пазл по кусочкам".

Даже от выдуманных мрачных персонажей захватывает дух при взгляде на фотографии...

Также и сами картины проникнуты полным одиночеством.

Все эскизы и героев его картин мастер рисует простым карандашом.

Образы, которые передаёт художник на картинах, чаще всего он видит на улице. Например, заброшенный гараж, подземная парковка, старый автомобиль, заваленный листьями.

Автор складывает увиденное в единое целое и записывает каждый нюанс, например, какую эмоцию должен вызывать тот или иной объект и общая картина в целом.

"Guardians" digital painting remastered version. #art #digitalart #illustration #inspiration #mattepainting #yurishwedoff Публикация от Artist Yuri Shwedoff (@yurishwedoff) Май 11 2016 в 6:53 PDT

В свободное время Шведов посещает различные выставки, а также проводит много времени в музеях и книжных магазинах.

К различным фильмам он часто рисует свои постеры. Одним из таких является "Интерстеллар".

Художник сам принимал участие в нескольких выставках и даже был номинирован на медаль Российской академии художеств.