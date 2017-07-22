Девушка превратила хобби в работу мечты: она готовит собак к свадьбам хозяев

Многие собачники считают питомцев членами семьи и хотят видеть их рядом в самые счастливые моменты своей жизни. Вероника Сильва помогает воплотить эту мечту в реальность: она готовит собак к хозяйской свадьбе и следит за ними во время торжества.

Идея такого оригинального бизнеса пришла в голову Веронике, когда она готовила своего любимца Джекбира к своей собственной свадьбе. Девушка обнаружила, что ей некого попросить последить за питомцем во время торжества, ведь утруждать приглашённых гостей просто некрасиво.

Публикация от Pawfect For You (@pawfectforyou) Июн 21 2017 в 8:34 PDT

Сразу после свадьбы Вероника взяла дело в свои руки и создала сервис, который заботится о питомцах до и во время свадьбы их хозяев.

Многие пары заводят домашних животных прежде, чем вступить в брак. И для них питомец — нечто большее, чем просто питомец, — это их ребёнок Вероника Сильва

Публикация от Pawfect For You (@pawfectforyou) Июн 21 2017 в 11:28 PDT

Созданная Вероникой компания Pawfect For You помогает доставить животных к месту проведения церемонии, готовит их к фотосессии и следит за ними во время торжества.

Публикация от Pawfect For You (@pawfectforyou) Июн 21 2017 в 11:49 PDT

Девушка утверждает, что такая работа делает её счастливой и приносит неплохой доход. Кроме того, Веронику радует, что её бизнес поднимает настроение другим людям.

Публикация от Pawfect For You (@pawfectforyou) Июн 21 2017 в 12:30 PDT

Я люблю вспоминать, как одна клиентка начала плакать от радости во время телефонного разговора со мной. По её словам, она даже не думала, что сможет взять на свадьбу любимую собаку Вероника Сильва