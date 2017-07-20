Курлы-мурлы, или Топ-10 самых скандальных шуток кавээнщиков

Кавээнщик из команды "Сборная Камызякского края" Азамат Мусагалиев подвергся критике со стороны соотечественников. Те нашли его шутку про казахский язык оскорбительной и хотят добиться того, чтобы на родину его больше не пускали. На защиту комика встали коллеги по юмористическому цеху. Лайф предлагает вспомнить 10 самых неоднозначных шуток из уст бывших и действующих кавээнщиков.

Курлы-мурлы

Долгое время на проморолик ТНТ с участием Азамата Мусагалиева никто не обращал внимания. Где-то неделю назад по всему Казахстану поползли волнения по поводу того, что их соотечественник оскорбил национальный язык. В то время как зрители прониклись ненавистью к комикам, их коллеги придерживаются другой позиции: к юмору, а тем более к самоиронии, надо относиться проще и не принимать любую шутку на свой счёт.

А мы его целуем, говорим, что любим

Как оказалось, камызяки давно ходят по краю. В 2012 году политически направленный музыкальный номер сорвал овации всего зала и, наверное, пристыдил мэра города Камызяка. Именно ему была посвящена сатирическая песня, затрагивающая как социальные, так и политические аспекты бессменного правления Олега Никулики. После выхода этого номера в эфир он ушёл в отставку.

Социальная рок-опера

Фрагмент выступления команды "Союз" на одном только официальном канале КВН набрал более двух миллионов просмотров, а то, сколько человек посмотрели его в соцсетях, подсчитать невозможно. Ясно одно: на момент выхода этого выпуска остросоциальный кавер на песню I Want To Break Free группы Queen не обсуждал только ленивый.

Американ бой

"Танец Медведева" — это тот случай, когда пародия наделала шуму не меньше, чем оригинал. Команда КВН "Прима" решила сыграть на неизвестном тогда слове "хайп" и сделала номер, в котором обыгрывался один из самых просматриваемых роликов в Рунете, на котором танцует премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поговаривают, что в эфир вышла сокращённая версия номера — по сценарию прошлась цензура.

Галустян — Кадыров

Если шутки над Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным стали обыкновенным делом из-за того, что номера команд опираются на новостную повестку, то спародировать Рамзана Кадырова осмелился лишь маститый кавээнщик Михаил Галустян. Кстати, самому главе Чечни номер понравился, что поспособствовало его распространению в Сети.

В конце выступления Галустян пошутил, что Кадыров переломает ему ноги и на руках будет носить. Что ж, так оно и вышло.

God bless Ekaterinburg

Сильно дотошные и обидчивые зрители, особенно проживающие на Урале, докопались до стендапа бывшего и одного из самых известных кавээнщиков Павла Воли. Выступая со своим шоу в Нью-Йорке, он пофантазировал, могла ли обратная ситуация сложиться в России. Поэтому он предложил такой вариант: тысяча американцев придёт на выступление американского комика в Екатеринбурге, а на выходе их будут поджидать местные гопники. За это Павел Воля подвергся шквалу негатива в соцсетях, который не стал воспринимать серьёзно: слова, сказанные со сцены, — это юмор, а разбирать шутки — глупо.

Муть говорят

Когда шумиха вокруг Дианы Шурыгиной была на самом пике, бывшие кавээнщики — а ныне топовые резиденты Comedy Club — не смогли обойти вниманием эту тему. Они сделали пародию на программу "Пусть говорят", главной героиней которой стала некая Алина Давалова (Тимур Батрутдинов). Выступление попало в запросы по теме и вынесло на волнах хайпа почти забытых комедиантов.

Уникальное качество сделать дебила из артиста

Иногда на острые шутки Павла Воли обижаются не целые города, а отдельно взятые знаменитости. Так вышло с Тимати, которого Воля подначивал взять под своё крыло начинающего рэпера Вову Селиванова из "Реальных пацанов". Когда Black Star отказался, резидент Comedy Club сказал, что тот сливается. Обиженный Тимати пробурчал, что Воля из любого артиста может сделать дебила. Продолжилась ли эта перепалка вне камер, поклонники артистов могут только гадать. А вообще, о "тёплых" отношениях между Волей и Тимати известно не понаслышке.

Трамп оторвался

Ещё одним номером, привлекшим внимание зрителей, стала пророческая песня о победе Трампа на выборах президента США. Что примечательно, номер вышел в эфир в ноябре, а подготовлен был ещё раньше. Точное попадание аполитичных юмористов из команды "Русская дорога" приковало к ним внимание публики.

"Братва" рвётся к Галкину

Сейчас шутками, находящимися на грани сатиры и обидных выпадов в адрес знаменитостей, никого не удивишь, а тогда, в далёком уже 2001 году, такие трюки были в новинку. Именно поэтому жестокий розыгрыш Галыгина из команды "Братва" запомнился многим зрителям, а особенно Максиму Галкину.