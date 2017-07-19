Звёзды "Игры престолов" купили семейное гнёздышко в стиле Вестероса за $1,75 млн

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Звёзды "Игры престолов" купили семейное гнёздышко в стиле Вестероса за $1,75 млн

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Фото: Социальные сети

Изначально ходили слухи, что влюблённые подыскивают новое совместное жильё в районе Манхэттена.

Кит Харингтон и его возлюбленная и коллега по сериалу "Игра престолов" Роуз Лесли долгое время искали себе квартиру на Манхэттене, где собирались вместе жить. Однако поиски недвижимости закончились неожиданной покупкой — деревянный дом в стиле Вестероса за $1,75 млн в восточной Англии, сообщает The Sun.

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По слухам, пара раздала всю мебель, которая продавалась в комплекте вместе с домом, и собирается обставить всё на собственный вкус. В новой усадьбе восемь спален, есть гостевой домик, теннисный корт, своя конюшня, лужайка для крокета.

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Местные жители описывают этот район так: "Когда вы только заселяетесь сюда, то первые 25 лет вы здесь словно иностранец, а следующие 25 — незнакомец". Поэтому соседи хоть и рады знаменитым новосельцам, но вторгаться в их частную жизнь не собираются.

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Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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