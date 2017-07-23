Учёные в США научились измерять интеллект ребёнка по содержимому его подгузника

Согласно исследованиям, дети с большим количеством бактероидов в кале развиваются быстрее.

Учёные из Университета Северной Каролины заявили, что по использованному детскому подгузнику можно предсказать, насколько будет развит интеллект ребёнка. Для этого исследователи взяли 89 образцов кала детей в возрасте одного года, а через год изучили когнитивные способности этих детей при помощи теста раннего обучения Маллен. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry.

Учёные лаборатории профессора Ребекки Никмайер разделили детей на три группы по сходству микробных сообществ. Через год их проверили на малую и большую моторику, навыки восприятия и речи. Оказалось, что дети с относительно высоким уровнем бактерий рода бактероидов обладали лучшими когнитивными способностями по сравнению с двумя другими группами.

Состав бактериального "населения" кишечника влияет на вес человека, определяет, чем и как он болеет Фото: © flickr / clotho98

Кроме того, было установлено, что дети с более разнообразным кишечным микробиомом справляются с заданиями не так хорошо, как те, у кого он однороднее. Учёные утверждают, что пока рано делать выводы, но в будущем, возможно, им удастся самостоятельно влиять на развитие детей в первые годы жизни.