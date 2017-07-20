В КНР научились превращать застенчивых мышей в бойцов, которые всегда побеждают

Учёным из Китайской академии наук удалось превратить застенчивых низкоранговых мышей в агрессивных бойцов, склонных к доминированию. Для этого они стимулировали часть мозга, отвечающую за настойчивое поведение. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Мыши являются социальными животными, и самцы устанавливают иерархию, разными способами демонстрируя агрессию. Учёные из Китайской академии наук погрузили подопытных животных в конфликтную ситуацию с помощью стеклянной трубки, в которой двум мышам было никак не разойтись.

Учёные выяснили, что в поединках между мышами побеждают не самые сильные, а самые настойчивые особи. У самцов-победителей была активна зона мозга, отвечающая за настойчивость и поведение, требующее усилий, — дорсомедиальная зона префронтальной коры. Стимулируя эту зону с помощью светочувствительного белка, учёные помогли мышам-аутсайдерам несколько раз победить в сражениях.

В дальнейшем некоторым подопытным животным уже не требовалась стимуляция — они начинали доминировать сами по себе. Причём мыши не стали агрессивнее и сильнее: вместо этого они демонстрировали настойчивость и волю к победе. Авторы исследования надеются, что в дальнейшем результаты исследования помогут застенчивым людям лучше адаптироваться к социальной среде.