Эмма Уотсон потеряла семейную реликвию и подключила к поиску 35 млн фанатов

Голливудская актриса, звезда фильмов о Гарри Поттере и "Красавица и чудовище" Эмма Уотсон потеряла кольцо, которое носила, не снимая. Оно ей очень дорого: его ей подарила на 18-летие мама, и вот теперь актриса обратилась к фанатам за помощью в его поисках.

Уотсон умоляет фанатов помочь ей найти кольцо, которое она считает самым дорогим сердцу из всех вещей в мире. Актриса потеряла его во время посещения спа-центра в Лондоне. Когда она пошла на процедуры, она сняла три кольца с пальцев и положила их в шкафчик. Уходя, она забыла их забрать оттуда, а когда вернулась, драгоценностей уже не было.

Фотографиями колец она поделилась с 35 миллионами подписчиков на своей странице в "Фейсбуке" и попросила вернуть. Одно кольцо ей особенно дорого: его купила мама на следующий день после рождения Эммы и носила в течение 18 лет, а затем подарила его дочери. Даже тысячи драгоценных колец не сравнятся с ним по его ценности.