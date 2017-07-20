Топ-15 лучших паспортов для путешествий

Первое место в рейтинге заняли паспорта США и Великобритании
Граждане этих двух государств могут въехать без визы в 147 стран мира
На втором месте расположились Франция, Южная Корея и Германия
Жители этих стран имеют безвизовый доступ в 145 стран мира
Третье место заняли Италия и Швеция
Их граждане могут ездить без визы в 144 страны
Четвёртое место поделили между собой шесть стран
Жителям Дании, Люксембурга, Голландии, Сингапура, Японии и Финляндии свободный въезд доступен в 143 страны
Пятое место досталось Швейцарии и Канаде
Жителям обеих стран можно въезжать в 142 страны мира
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