Топ-15 лучших паспортов для путешествий

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Топ-15 лучших паспортов для путешествий

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Американская консалтинговая фирма Arton Capital, основываясь на данных Международного агентства воздушного транспорта, опубликовала рейтинг "самых сильных паспортов мира", которые предоставляют возможность путешествовать без виз в другие государства.

Первое место в рейтинге заняли паспорта США и Великобритании

Граждане этих двух государств могут въехать без визы в 147 стран мира

На втором месте расположились Франция, Южная Корея и Германия

Жители этих стран имеют безвизовый доступ в 145 стран мира

Третье место заняли Италия и Швеция

Их граждане могут ездить без визы в 144 страны

Четвёртое место поделили между собой шесть стран

Жителям Дании, Люксембурга, Голландии, Сингапура, Японии и Финляндии свободный въезд доступен в 143 страны

Пятое место досталось Швейцарии и Канаде

Жителям обеих стран можно въезжать в 142 страны мира

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