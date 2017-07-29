Австралийские учёные придумали, как избавить планету от вредных выделений метана

Известия о том, что небольшое изменение рациона крупного рогатого скота может значительно сократить выброс метана в атмосферу, вызвали небывалое оживление среди ирландских фермеров.

Это открытие сделали учёные Университета Джеймса Кука в Квинсленде (Австралия). Они выяснили, что если в корм коровам добавлять менее двух процентов сухих водорослей, то выброс метана в атмосферу сократится на целых 99 процентов.

Исследование основывается на опыте канадского фермера, который в 2012 году обнаружил, что скот, который питался водорослями, не только стал здоровее: у этих животных также увеличился цикл спаривания. Эти данные позже подтвердились в лабораторных условиях опытными профессорами. Параллельно с этим они обнаружили, что потребление водорослей сокращает выделение метана.

Сельское хозяйство Ирландии давно встало на путь уменьшения климатических изменений и спасения экологии

С отрыжкой и кишечными газами полутора миллиардов коров в атмосферу выделяется огромное количество метана. Ежедневно они вырабатывают 200–500 литров метана, что в 25 раз вреднее для атмосферы, чем двуокись углерода в течение 100 лет. Академическая и аграрная общественность Ирландии очень благоприятно приняла данную новость, поскольку это может начать полномасштабное производство водорослей.

Собирание водорослей — старинная ирландская традиция. Ими фермеры удобряют землю, в которой мало питательных веществ. Полезные свойства прибрежных водорослей уже давно научно доказаны.