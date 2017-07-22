Оставить свою девушку дома, выйти прогуляться и оказаться на Ибице? Done!

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Оставить свою девушку дома, выйти прогуляться и оказаться на Ибице? Done!

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Фото: © facebook.com/gareth.kelly

Пляжи Ибицы являются местом притяжения туристов со всей планеты, но мало кто отважится отправиться туда спонтанно, просто выйдя вечером попить пивка. Однако смелый парень из Уэльса сделал всё именно так и при этом не побоялся отправить СМС с этой прекрасной информацией своей девушке.

30-летний житель Уэльса Гаррет Келли написал своей девушке, 20-летней Ханне Уильямс, сообщение о том, что он решил немного отдохнуть с друзьями в пабе после того, как помог сестре с перестановкой мебели, но скоро вернётся домой. В полночь она получила ещё одно сообщение, и на этот раз оно гласило, что он едет в аэропорт и намерен посетить одну из самых горячих точек планеты.

Зная чувство юмора своего парня, Ханна сначала не поверила ему, но потом обнаружила, что он действительно отправился в аэропорт Бристоля и отсутствовал дома пять дней.

Он на 10 лет старше меня, и, казалось бы, это я должна делать такие сумасшедшие вещи, а не он

Ханна Уильямс

Девушка ни капли не сердится на Гаррета, ведь она любит его и знакомы они с самого детства. Она знает, каким сумасшедшим и лёгким на подъём он может быть. Да, полёт в пьяном состоянии на Ибицу её здорово удивил, но позже она смеялась вместе с Гарретом и его друзьями, вспоминая эту историю. Сейчас мужчина планирует сделать что-нибудь приятное для своей понимающей девушки, чтобы она не сердилась на него впредь.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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