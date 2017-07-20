"Моя дочь не пошла на выпускной из-за одноклассников, которые её затравили"

Шеннон Пурцифер не пошла на выпускной вечер, так как из-за болезни её травили школьные хулиганы. Её мама выложила в "Фейсбуке" фото дочери в платье, которое той так и не случилось надеть на праздник. И множество незнакомцев объединились, чтобы помочь девушке отметить собственный выпускной.

Шеннон Пурцифер страдает ревматоидным артритом и язвенным колитом — хроническим заболеванием кишечника. Из-за этих заболеваний она стала объектом насмешек школьных хулиганов, которые травили девушку в течение полутора лет.

Накануне выпускного Шеннон обрезала свои длинные волосы и пожертвовала их больным раком. Девушка мечтала пойти на праздник и даже купила платье, но в последний момент не рискнула отправиться на вечеринку из-за издевательств.

Мама Шеннон выложила в "Фейсбуке" фотографии дочери в платье и рассказала её историю. Она наверняка рассчитывала на поддержку пользователей, но даже не думала, что они решат устроить для Шеннон альтернативный выпускной.

Новые друзья Шеннон запланировали огромную вечеринку на эту субботу, 22 июля. Более 100 человек планируют лично прийти и поддержать девушку. Директор школы, в которой училась Шеннон, одобрил идею альтернативного выпускного.