Сексуальная девушка-коп попыталась привлечь стажёров в Facebook, и тут началось

Полицейские силы графства Суррей, Англия, с помощью фотографии симпатичной сотрудницы пытались привлечь стажёров идти работать в органы, однако под фото начали появляться лишь вульгарные комментарии.

На официальной странице полиции Суррея в "Фейсбуке" разместили фото новоиспечённой сотрудницы Клэр Бинкси.

Симпатичная полицейская позирует на фоне служебного автомобиля, а под фотографией размещено объявление о наборе стажёров в полицейские участки.

Сейчас 10 вечера и у нас началась ночная смена по сохранению безопасности в Суррее. Если вы полны сил и умеете быстро реагировать, присоединяйтесь к нам в качестве стажёра. Начальная стартовая зарплата составляет 25 тысяч фунтов Объявлении на "Фейсбуке"

Однако безобидная подпись под фотографией только лишь толкнула пользователей соцсети на пошлые комментарии.

"Вот бы все полицейские были похожи на неё", — пишет один из пользователей.

"Заберите меня в тюрьму", — требует другой пользователь.

Третий оказался более смелым и заявил, что "не против, чтобы девушка арестовала его — в любое время".

Однако администрация официальной группы полиции Суррея быстро среагировала на опошленных пользователей и, не став удалять фотографию, вежливо напомнила, что полицейские тоже обычные люди и вне работы могут одеваться как хотят, а на комментарии, касающиеся их внешнего вида, они отвечать не собираются. Кроме того, администрация попросила с уважением относиться к сотрудникам правоохранительных органов.