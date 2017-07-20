Полуголого заключённого поймали на крыше тюрьмы, когда он отправлял жене селфи

Заключённого, который отбывает пятилетний срок за махинации с банковскими картами, поймали на крыше во время того, как он отправлял романтические послания своей жене на "Фейсбуке".

Для своей операции он использовал контрабандный телефон. Пока Томаса Джонсона из Манчестера не поймали, он успел опубликовать несколько своих обнажённых фотографий и даже сфотографировать другого заключённого, который протестовал на крыше. Полицейские сказали, что действия Джонсона могут способствовать увеличению тюремного заключения.

Как утверждается, он сделал несколько публикаций на стене своей жены и не поставил параметры приватности, поэтому они были видны всем пользователем соцсети. Каждый мог прочитать обмен сообщениями "Люблю тебя, муженёк", "Люблю тебя, жёнушка". Также Томас следит за тем, какие комментарии пишут его возлюбленной, отвечает на них и обещает разобраться со всеми разногласиями, когда выйдет из тюрьмы.

Если в Сети и со своей женой Томас очень нежен и ласков, то следователи охарактеризовали его как очень жестокого и нечестного человека. К слову, он обещал переломать ноги людям, которые задолжали ему денег. Именно поэтому его жертвы были несколько удивлены амплуа нежного любовника.

В данный момент правительство весьма обеспокоено тем, что заключённые массово употребляют наркотики, а также пользуются мобильными телефонами. Представитель властей отправляли ноту мобильным операторам, блокировали социальные сети на территории тюрем, но это оказалось бесполезным.