Тот случай, когда голый комик показывает фокусы, а стыдно тебе

Видео с участием 29-летнего Казухиза Уэкуса стали вирусными в Сети благодаря его ловкости и откровенности. В своих трюках житель префектуры Сайтама в Японии, как правило, лежит голым и срывает скатерть со своего тела таким образом, что всё самое неприличное остаётся закрытым чашками.
【危険なテーブルクロス引き】 pic.twitter.com/NSLkrsCLcO— ウエスP (@uespiiiiii) 10 июня 2017 г.
Сам мужчина признаётся, что придумал забавный трюк для малопопулярных шоу, где участвовали молодые комики. Когда одно из его выступлений не попало в телевизионный выпуск, он выложил фрагмент в свой "твиттер". С этого и началась его популярность.
扇風機で危険なテーブルクロス引き pic.twitter.com/42PNfqA6oD— ウエスP (@uespiiiiii) 15 июля 2017 г.
По словам Казухиза, в среднем на одно такое короткое видео уходит около 2–3 часов. Задача заключается в том, чтобы найти такое положение, при котором кружка могла бы твёрдо стоять даже после того, как из-под неё выдернули ткань.
掃除機で危険なテーブルクロス引き pic.twitter.com/OlyAQTNw1z— ウエスP (@uespiiiiii) 1 июля 2017 г.
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