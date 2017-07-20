Тот случай, когда голый комик показывает фокусы, а стыдно тебе

29-летний мужчина признаётся, что на запись одного ролика уходит в среднем 2–3 часа.

Видео с участием 29-летнего Казухиза Уэкуса стали вирусными в Сети благодаря его ловкости и откровенности. В своих трюках житель префектуры Сайтама в Японии, как правило, лежит голым и срывает скатерть со своего тела таким образом, что всё самое неприличное остаётся закрытым чашками.

Сам мужчина признаётся, что придумал забавный трюк для малопопулярных шоу, где участвовали молодые комики. Когда одно из его выступлений не попало в телевизионный выпуск, он выложил фрагмент в свой "твиттер". С этого и началась его популярность.

По словам Казухиза, в среднем на одно такое короткое видео уходит около 2–3 часов. Задача заключается в том, чтобы найти такое положение, при котором кружка могла бы твёрдо стоять даже после того, как из-под неё выдернули ткань.