Загнанному буйволу пришлось решать, как умереть: утонуть или отдаться львам

Южноафриканский фотограф стал очевидцем необыкновенного зрелища. Группа львиц окружила молодого буйвола на водопое, прижав его к воде. Не смея вмешиваться в дела природы, фотограф делал снимок за снимком, фиксируя ярость голодных хищниц и предсмертную агонию травоядного.

В кадр попала группа львиц, крадущихся к молодому буйволу в заповеднике Sabi Sand в Южной Африке. Животное сделало мощный рывок, чтобы пробиться через кольцо хищников, но те только этого и ждали. Фотограф Питер Фридл был буквально заворожён этой сценой убийства.

Буйвол был хитёр, но слишком слаб. Он забрался в воду, зная, что львы её ненавидят. Но вскоре силы стали покидать его Питер Фридл

Буйволу пришлось уйти с глубины, и именно тогда он попался в лапы раззадорившимся львицам. Они нокаутировали травоядное, прижав его к земле, и нанесли решающий удар, перекусив глотку. Вся сцена длилась около 30 минут, и половину этого времени целый прайд потратил на убийство буйвола.

Это настоящая природа. Дикая, жестокая и смертоносная. Это ужасно и захватывающе одновременно Питер Фридл

Питер считает, что ему очень повезло увидеть столь откровенный акт из жизни львов. В последнее время их численность стремительно сокращается: с рекордных двух миллионов до 20 тысяч особей.