BBC опубликовала захватывающие кадры из цикла "Планета Земля": муравьи в пустыне

BBC опубликовала видеоролик из цикла "Планета Земля", на котором запечатлён муравей, попавший в ловушку и из последних сил пытающийся спасти себе жизнь.

В прибрежной пустыне Намиб, Африка, песок может нагреться до 70 градусов по Цельсию. При этом не все термиты способны выжить при такой раскалённой поверхности. Но это не относится к муравьям-бегункам. При палящем солнце они умудряются добыть себе пищу. Однако и эти труженики становятся чьей-то добычей.

Зарытые в песок личинки муравьиных "львов" устраивают беспощадную охоту на других мелких насекомых, заманивают их в ловушку и выпивают их жизненные соки.

Так, BBC опубликовала видео, когда "лев" хватает несчастного муравья и ударяет об песок. Муравей успевает вырваться, но неугомонный хищник начинает ещё глубже делать воронку, чтобы песок скатывался и жертва сползала вниз, а потом и вовсе закидывает её песком. К счастью, потерявшему последние силы отважному муравью удаётся спасти себе жизнь.