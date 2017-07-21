Копы Аляски протестуют против закона, запрещающего секс с путанами перед арестом

В данный момент на Аляске идут ожесточённые споры между полицейскими и защитниками прав секс-работников из-за нового законопроекта, согласно которому сотрудники под прикрытием не имеют права спать с проститутками, прежде чем арестовывать их.

Ранее подобный законопроект обсуждался в Мичигане, а теперь его грядущее принятие дошло и до северного штата. Власти Аляски заявили, что вступление полицейскими в половой акт с подозреваемыми проститутками является прямым нарушением прав человека, и к ним присоединилась общественная правозащитная организация Amnesty International. Зачастую полицейские превышают свои полномочия, сковывают проституток в наручники и насилуют.

Спустя годы некоторые женщины испытывают панические атаки, когда видят полицейскую машину Фото: © flickr / John Liu

Однако полицейские придерживаются другой точки зрения. Если им будет запрещено даже касаться подозреваемых, то их операции по поимке, проводимые под прикрытием, окажутся под опасностью срыва. Опытные проститутки будут прибегать к хитростям, чтобы проверить, является ли их "клиент" полицейским или нет.

Этот законопроект расширит существующий закон о том, что сексуальные контакты запрещены с лицами, находящимися под арестом, следствием или тюремным заключением. Когда эти меры были только предложены, представители правоохранительных органов посчитали этот закон оскорбительным, потому что такие внутренние правила уже давно существуют в ведомстве.

Сотрудник, нарушивший эти правила, подвергается увольнению или понижению в чине Фото: © flickr / Nathan Rupert

Полицейские уверены, что сексуальный контакт — необходимый элемент проводимой операции. Так они спасают девушек, попавших в секс-индустрию. Такие заявления были очень негативно приняты общественностью. Вследствие этого среди граждан был проведён опрос, чтобы выяснить их позицию. По результатам опроса оказалось, что 92% не знали о том, что полицейским разрешено вступать в интимный контакт с подозреваемыми, а 90% посчитали эти действия незаконными.

Скорее всего, законопроект будет принят вопреки протестам полицейских. Согласно статистике, Аляска является "столицей изнасилований" США, а принятые меры немного сократят их число. Как только законопроект будет принят на Аляске, это заставит властей остальных штатов привлечь внимание к этой проблеме.