Крокодил вернул людям тело своей жертвы после ритуала чёрной магии

Невероятное видео сняли жители Берау, Индонезия: огромный крокодил возвращает тело своей жертвы людям. Очевидцы утверждают, что рептилию об этом попросила местная ведьма.

41-летний Сярифуддин купался в реке Лемпак и был атакован огромным крокодилом. Рептилия утащила мужчину на глазах у его друзей, которые ничего не смогли сделать. Полиция и родственники не сумели найти тело Сярифуддина и в отчаянии обратились к местной ведьме. И, как ни странно, это сработало.

Ведьма, к которой обратились родственники пропавшего, была известна своей способностью ладить с крокодилами. Она произнесла заклинание, которое должно было вернуть мужчину живым. К сожалению, это требование ведьмы осталось невыполненным: крокодил принёс лишь тело Сярифуддина. Друзья погибшего утверждают, что в произошедшем он виноват сам — не стоило купаться в реке обнажённым. Ведь согласно местным поверьям, крокодилы не нападают на тех, кто купается в одежде.