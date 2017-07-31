"Я уговорил учителя дать мне один шанс". Безрукий уже 20 лет шьёт вещи на заказ

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"Я уговорил учителя дать мне один шанс". Безрукий уже 20 лет шьёт вещи на заказ

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45-летний Мадан Лал из Харьяны, Индия, уже более 20 лет шьёт одежду на заказ. Безрукий инвалид не жалуется на жизнь, а ловко управляется со всеми повседневными делами и профессиональными обязанностями с помощью ног.

Мадан Лал родился без рук и не получил даже начального образования — школы отказывались принимать ребёнка с физическим дефектом. Но мужчина не сдался и в возрасте 23 лет отправился искать человека, который обучит его шитью. И нашёл его, хотя сперва мастер не очень верил в успехи своего безрукого ученика.

Я поехал в Фатехабад, чтобы научиться шитью у портного. Сначала он отказался меня учить. Он сказал: "У тебя нет нет рук, как ты можешь шить?" Но я попросил дать мне один шанс, и он согласился. А через 10–15 дней мой учитель стал говорить: "Ты достигнешь успеха"

Мадан Лал

Мадан Лал обучался шитью в течение года, а затем вернулся в свою деревню и открыл мастерскую. Этот день он вспоминает, как лучший в своей жизни. Люди приходили в магазин Мадана, чтобы выразить ему своё уважение. Хотя нашлись и скептики, которые не доверяли безрукому портному, пока не увидели его за работой.

Теперь все местные жители восхищаются Маданом и считают его героем. Все они ходят за одеждой только к нему. Мужчина уверен, что именно любовь и поддержка окружающих помогает ему справляться со всеми трудностями.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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