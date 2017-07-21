Пара, победившая рак, превратила свадьбу в сбор средств на борьбу с лимфомой

Когда Эйджей и Мишель Манас впервые встретились в Чикаго три года назад, они ни за что не могли предположить, что столкнутся с угрожающей жизни бедой под названием "рак".

У Эйджея диагностировали лимфому в 29 лет, ему пришлось пройти через шесть сложнейших химиотерапий, благо Мишель всегда была рядом. Болезнь сблизила влюблённых, и, планируя свадьбу, они решили, что этот день будет по-настоящему особенным. Именно поэтому они превратили торжество в сбор средств для фонда по исследованию лимфомы.

Пара попросила гостей, чтобы они не дарили подарки, а делали пожертвования в фонд. К организаторам и продавцам свадебных услуг они обратились с просьбой сделать скидки, чтобы они могли пожертвовать дополнительные деньги от их имени. В итоге пара собрала почти 80 тысяч долларов

Это сделало день нашей свадьбы действительно особенным Мишель

Несмотря на то, что свадьба прошла где-то месяц назад, активно обсуждать её начали лишь на этой неделе. К молодым обратились журналисты, чтобы те подробно рассказали их историю любви. Как оказалось, Эйджей узнал о том, что у него неходжкинская лимфома спустя полгода отношений с Мишель. Когда молодой человек звонил ей, чтобы рассказать о своём диагнозе, для себя он установил, что с пониманием отнесётся к тому, что его любимая решит разорвать отношения.

Но болезнь не разлучила влюблённых, а наоборот укрепляла их день ото дня растущую любовь. Вместо того, чтобы бросить Эйджея, Мишель переехала из Калифорнии в Чикаго, чтобы быть ближе и чтобы помочь возлюбленному бороться с болезнью. Спустя 18 недель химиотерапии Эйджей сделал Мишель предложение. Сейчас пара счастлива, что болезнь отступила, и они стараются делать всё возможное, чтобы как можно меньше людей прошли через такие же испытания.