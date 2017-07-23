Любовники со стажем нашли способ испытывать 18-часовой оргазм, просто обнимаясь

На этом небывалые оргазмические способности любовников из Техаса не заканчиваются. Они утверждают, что если они оба находятся в одной комнате и один из них испытывает оргазм, то второй разделяет его эмоции, даже если они не касаются друг друга.
Мелани и Скотт в браке уже восемь лет, и теперь они хотят, чтобы все научились их особенной методике. Они преподают всем желающим тантру — древнюю методику, основанную на йоге. Тантра использует сексуальную энергию и помогает достичь наивысших состояний сознания. Супруги утверждают, что благодаря этой практике они достигают невероятной интимности и энергии.
Используя тантру, мы с Мелани можем входить в усиленные состояния оргазма через дыхание, объятия и прикосновения, а также секс. Звуки и вкусы также могут довести нас до экстаза
Скотт
Пара рассказывает, что такая близость может установиться не только между супругами, но и между друзьями, с которыми практикуется тантра, но сексуальных контактов никогда не было. Они приводят в пример случай, когда они с парой друзей отправились на отдых в палатках, а ночью все четверо испытали оргазм из-за звуков грома снаружи.
Когда мы открыли в себе способность испытывать многочасовые оргазмы, мы думали, что стали мутантами, но смогли научить наших учеников тому же
Мелани
К тантрическому сексу Скотт пришёл из-за того, что у него случалась преждевременная эякуляция. С помощью этой технологии он хотел научиться самоконтролю и стать гораздо более хорошим любовником. Начав занятия, он практически сразу начал ощущать разницу между эякуляцией и оргазмом, который по ощущениям был гораздо более интенсивным. Сексуальные ощущения стали усиливаться девять лет назад — когда он познакомился с Мелани.
Они начали вместе практиковать тантрический секс, его приёмами они пользуются и по сей день. Кроме того, они открыли собственные онлайн- и офлайн-курсы. Мелани и Скотт очень любят друг друга, и им нравится делиться любовью с другими.
- Популярные
- По времени