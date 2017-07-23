Любовники со стажем нашли способ испытывать 18-часовой оргазм, просто обнимаясь

Мелани и Скотт Маклюр — очень счастливая пара. Они могут испытывать оргазм по 18 часов подряд, просто... обнимаясь. Они с гордостью заявляют, что наивысшего удовольствия могут достигнуть от любых романтических условий, дыхания, танцев или погоды.

На этом небывалые оргазмические способности любовников из Техаса не заканчиваются. Они утверждают, что если они оба находятся в одной комнате и один из них испытывает оргазм, то второй разделяет его эмоции, даже если они не касаются друг друга.

Мелани и Скотт в браке уже восемь лет, и теперь они хотят, чтобы все научились их особенной методике. Они преподают всем желающим тантру — древнюю методику, основанную на йоге. Тантра использует сексуальную энергию и помогает достичь наивысших состояний сознания. Супруги утверждают, что благодаря этой практике они достигают невероятной интимности и энергии.

Используя тантру, мы с Мелани можем входить в усиленные состояния оргазма через дыхание, объятия и прикосновения, а также секс. Звуки и вкусы также могут довести нас до экстаза Скотт

Пара рассказывает, что такая близость может установиться не только между супругами, но и между друзьями, с которыми практикуется тантра, но сексуальных контактов никогда не было. Они приводят в пример случай, когда они с парой друзей отправились на отдых в палатках, а ночью все четверо испытали оргазм из-за звуков грома снаружи.

Когда мы открыли в себе способность испытывать многочасовые оргазмы, мы думали, что стали мутантами, но смогли научить наших учеников тому же Мелани

К тантрическому сексу Скотт пришёл из-за того, что у него случалась преждевременная эякуляция. С помощью этой технологии он хотел научиться самоконтролю и стать гораздо более хорошим любовником. Начав занятия, он практически сразу начал ощущать разницу между эякуляцией и оргазмом, который по ощущениям был гораздо более интенсивным. Сексуальные ощущения стали усиливаться девять лет назад — когда он познакомился с Мелани.

Они начали вместе практиковать тантрический секс, его приёмами они пользуются и по сей день. Кроме того, они открыли собственные онлайн- и офлайн-курсы. Мелани и Скотт очень любят друг друга, и им нравится делиться любовью с другими.