Попугай помог посадить хозяйку за убийство мужа, повторив его предсмертные слова

Женщина застрелила супруга на глаза у животного, которое после этого стало повторять "не стреляй".

Попугай помог посадить свою хозяйку, которая убила собственного супруга, благодаря тому, что постоянно повторял предсмертные слова мужчины. Жако по кличке Бад говорил голосом убитого "не стреляй", сообщает The Sun.

Жительница Мичигана Гленна Дурам сначала пыталась покончить с собой, но, после того как у неё это не вышло, она пустила пять пуль в мужа на глазах у своего питомца в 2015 году. Поскольку попугай запомнил последние слова хозяина, полицейские смогли незамедлительно взять след. В итоге женщину признали виновной в убийстве второй степени.

Причём кроме просьб не стрелять Бад повторял ссору супругов, в частности фразы "Проваливайся", "Куда мне идти?". Сам попугай не принимал участия непосредственно в судебном процессе.