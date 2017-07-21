Жители деревни три часа не давали слонёнку утонуть, пока ехали спасатели

В Сеть попало душераздирающее видео, на котором несчастный слонёнок отчаянно пытается выбраться из бассейна после случайного падения.

Испуганное животное обнаружили в бетонном резервуаре в городе Алипердьюаре в индийском штате Западная Бенгалия местные жители, которые услышали его леденящие кровь крики. По основной версии, слоник подошёл к воде, чтобы попить, но не удержался и упал внутрь.

Жители близлежащей деревни подняли тревогу, и на место прибыла бригада зоозащитников и спасателей. Они сказали, что это далеко не первый случай, когда дикие животные выходят к местам обитания людей, чтобы попить воды из резервуаров для орошения почвы. К счастью, бассейн, в который упал незадачливый слонёнок, был неглубоким, и животное не утонуло, а просто отчаянно барахталось в мутной воде, пытаясь выбраться.

Добровольцам понадобилось около трёх часов, чтобы вытащить его из ловушки и отвести в безопасное место. Как только слонёнок был спасён, он тут же побежал в близлежащий лес, чтобы воссоединиться со стадом, от которого отбился.