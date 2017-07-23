Школьники устроили выпускной мечты для ученицы, проигравшей битву против саркомы

У Ханны Рай, ученицы 10-го класса из Австралии, в октябре 2015 года диагностировали редкий вид саркомы. В этом году стало ясно, что рак неизлечим. Узнав об этом, друзья, родные и одноклассники Ханны стали разрабатывать план идеального выпускного для девушки. Директор школы пошла им навстречу и предоставила здание школы для праздника в минувшую среду.
Это доказывает, что подростки всегда будут нас удивлять своими добрыми поступками
Трейси Брезе, директор школы
Ученики организовали выпускной с нуля и сами закупили всё необходимое. Ханна находится на паллиативной терапии, и доктора постарались на славу — она даже сама смогла прийти на организованный в честь неё праздник.
Регбист Трент Ходкинсон, который в эти выходные сыграет свой 150-й матч, был парой Ханны на выпускном. На момент выпускного они были уже знакомы — впервые увидели друг друга на благотворительной встрече в детской больнице. На пресс-конференции он признался журналистам, что отлично провёл вечер.
Когда мы приехали, друзья Ханны приветствовали её аплодисментами. Думаю, они были в восторге от того, что она смогла прийти
Трент Ходкинсон
Зал для праздника был украшен со вкусом. Поскольку Ханна любит японскую культуру, то и зал оформили в этом стиле. Повсюду были розовые цветы, а многоярусный торт был украшен бутонами сакуры. Один из её одноклассников сделал тысячу бумажных журавликов, чтобы создать фон для фотографий.
Чудо-выпускной был оплачен не только средствами учеников школы — им помогли несколько благотворительных фондов, а также аукцион, который провела школа. Ханна осталась в восторге от выпускного вечера и под утро сказала, что не хочет, чтобы эта ночь заканчивалась.
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