Как Джастин Бибер снял русскую модель Playboy и подарил ей 3 млн подписчиков

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Как Джастин Бибер снял русскую модель Playboy и подарил ей 3 млн подписчиков

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30-летняя модель Playboy Ирина Иванова почти не была известна, пока не снялась в клипе с участием Джастина Бибера весной этого года. Теперь в её "инстаграме" почти три миллиона подписчиков.

Ирина Иванова родилась в России, а выросла на Украине. Девушка утверждает, что пребывание в особняке Хью Хефнера буквально вытащило её из бедности.

После появления в образе наездницы в клипе DJ Khaled и Джастина Бибера девушка проснулась знаменитой.

Теперь в "инстаграме" девушки почти три миллиона подписчиков, хотя её фотографии не отличаются особенным разнообразием.

Ирина Иванова называет себя лучшим импортом Америки и выкладывает снимки, подчёркивающие её происхождение.

Девушка закончила Университет Аризоны и даже получила степень магистра. Но эта информация вряд ли заинтересует её подписчиков.

Большую часть времени Ирина проводит в Барселоне и настаивает на том, что её грудь необходимо включить в официальный список достопримечательностей.

А в марте модель потребовала, чтобы Дональд Трамп назначил её послом США в России. Девушка владеет тремя языками и уверена, что отлично подойдёт для этой роли.

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