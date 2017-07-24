Как Джастин Бибер снял русскую модель Playboy и подарил ей 3 млн подписчиков

30-летняя модель Playboy Ирина Иванова почти не была известна, пока не снялась в клипе с участием Джастина Бибера весной этого года. Теперь в её "инстаграме" почти три миллиона подписчиков.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Июн 15 2017 в 12:29 PDT

Ирина Иванова родилась в России, а выросла на Украине. Девушка утверждает, что пребывание в особняке Хью Хефнера буквально вытащило её из бедности.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Июн 1 2017 в 4:14 PDT

После появления в образе наездницы в клипе DJ Khaled и Джастина Бибера девушка проснулась знаменитой.

Теперь в "инстаграме" девушки почти три миллиона подписчиков, хотя её фотографии не отличаются особенным разнообразием.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Мар 10 2017 в 2:24 PST

Ирина Иванова называет себя лучшим импортом Америки и выкладывает снимки, подчёркивающие её происхождение.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Мар 4 2017 в 12:00 PST

Девушка закончила Университет Аризоны и даже получила степень магистра. Но эта информация вряд ли заинтересует её подписчиков.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Фев 16 2017 в 2:07 PST

Большую часть времени Ирина проводит в Барселоне и настаивает на том, что её грудь необходимо включить в официальный список достопримечательностей.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Фев 14 2017 в 12:38 PST

А в марте модель потребовала, чтобы Дональд Трамп назначил её послом США в России. Девушка владеет тремя языками и уверена, что отлично подойдёт для этой роли.