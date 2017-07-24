Как Джастин Бибер снял русскую модель Playboy и подарил ей 3 млн подписчиков

Ирина Иванова родилась в России, а выросла на Украине. Девушка утверждает, что пребывание в особняке Хью Хефнера буквально вытащило её из бедности.
После появления в образе наездницы в клипе DJ Khaled и Джастина Бибера девушка проснулась знаменитой.
Теперь в "инстаграме" девушки почти три миллиона подписчиков, хотя её фотографии не отличаются особенным разнообразием.
Ирина Иванова называет себя лучшим импортом Америки и выкладывает снимки, подчёркивающие её происхождение.
Девушка закончила Университет Аризоны и даже получила степень магистра. Но эта информация вряд ли заинтересует её подписчиков.
Большую часть времени Ирина проводит в Барселоне и настаивает на том, что её грудь необходимо включить в официальный список достопримечательностей.
А в марте модель потребовала, чтобы Дональд Трамп назначил её послом США в России. Девушка владеет тремя языками и уверена, что отлично подойдёт для этой роли.
- Популярные
- По времени