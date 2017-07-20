Правила жизни лидера Linkin Park Честера Беннингтона

Солист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон умер в возрасте 41 года. Как сообщает TMZ, бездыханное тело американского музыканта, ставшего легендой при жизни, нашли в доме в Палос Вердесе в Лос-Анджелесе. Он покончил с собой. В последнее время Честер близко дружил с фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который свёл счёты с жизнью в мае этого года. Впрочем, связывать смерть Беннингтона с этой потерей преждевременно. Мы собрали подборку цитат музыканта из его в многочисленных интервью, в которых он делился своими взглядами на жизнь, и дополнили эти высказывания его любимыми песнями.

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