Врачи спасли мозг 2-летней девочке, которая утонула и 2 месяца была в коме

В возрасте двух лет Иден Карлсон из Арканзаса упала в семейный бассейн и пролежала на дне около 15 минут. Врачи в течение двух часов пытались запустить сердце малышки, а когда им это удалось, сообщили родителям, что мозг Иден необратимо повреждён.

Девочка провела в реанимации около месяца и всё это время не реагировала на внешние раздражители. Исследование МРТ показало глубокое поражение серого вещества головного мозга и дистрофию белого вещества. Родители малышки, Кристал и Кейн, были в отчаянии: врачи им сказали, что эти изменения необратимы.

Несмотря на страшный диагноз, родители Иден продолжали искать варианты спасения ребёнка. Они узнали об экспериментальной кислородной терапии и обратились к специалистам из Нового Орлеана. Доктор Харч, который посвятил 25 лет изучению кислородной терапии, согласился взять малышку на лечение.

Дважды в день Иден на 45 минут помещали в барокамеру с повышенным содержанием кислорода. Сперва девочка начала реагировать на раздражители, затем начала осознанно двигаться, а через 39 сеансов к ней вернулись речь и способность ходить. Через месяц после 40-го сеанса малышка прошла очередную МРТ, которая показала, что мозг девочки вернулся к норме.

Врачи уверены, что девочку спасла не только терапия, но и её возраст — мозг взрослого человека вряд ли смог бы полностью восстановиться в результате лечения. Однако это первый зафиксированный случай выздоровления после подобных нарушений головного мозга, и врачи планируют продолжать исследования в области кислородной терапии.