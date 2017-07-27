В Китае придумали велосипеды, которые очищают воздух от смога во время движения

Голландский дизайнер объединился с шеринговой компанией из Китая Ofo, чтобы создать велосипед, который фильтрует воздух во время езды по улице. Антисмоговые велосипеды сначала поступят в продажу в Китае, а затем их начнут продавать в Европе и Великобритании.

Даан Русегаарде, глава студии Roosegaarde в Роттердаме, сейчас находится в Китае и разрабатывает прототип экологичного велосипеда вместе с инженерами и дизайнерами из Ofo, Университета Тунцзи и китайской дизайнерской платформой Tezign. Команда надеется, что действующая модель будет создана к концу этого года.

Конечная цель — это создать 2,5 миллиона велосипедов и с их помощью уменьшить загрязнение воздуха на 5–15% в ближайшие два года в таких крупных городах, как Пекин Даан Русегаарде

Даан встретился с местными властями и разработчиками в Лондоне в рамках обсуждения других проектов по очищению воздуха и заявил, что доставка антисмоговых велосипедов в Британию и Нидерланды является долгосрочной перспективой. Русегаарде сказал, что в велосипедах он будет использовать ту же технологию по очищению воздуха, которую применил в семиметровой очищающей башне, созданной и установленной им в прошлом году в Голландии и Китае.

Очистительное устройство, которое засасывает загрязнённый воздух, будет установлено в передней части велосипеда. В процессе ионизации грязь будет удаляться из воздуха. Частички, которые окажутся слишком маленькими для очищения фильтрами, будут положительно заряжаться и притягиваться к отрицательно заряженной поверхности. Чистый воздух будет выводиться из девайса прямо в лицо водителю велосипеда.

Русегаарде сказал, что такие устройства могут быть установлены на любой транспорт, но он решил начать с велосипедов, потому что их повышенная экологичность должна будет побудить горожан отказаться от автомобилей и пересесть на двухколёсный транспорт. Команда разработчиков пока не решила, как пользователи будут поступать с отходами, накопившимися в очистительном девайсе. Одна из доминирующих идей такова: из частиц смога будут создаваться ювелирные украшения.