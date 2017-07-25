Незнакомцы из Facebook пожертвовали свои волосы девушке, которая борется с раком

Пациентка, борющаяся с раком, на своём опыте показала, что действительно можно положиться на доброту незнакомцев. Её история отличается от остальных. Незнакомые ей люди через "Фейсбук" пожертвовали ей свои волосы, чтобы она смогла сделать себе парик.

Бриттани Ик потеряла свои волосы в ходе химиотерапии. Парик из натуральных волос, который она так хотела, стоил баснословных денег — 7600 фунтов (580 тысяч рублей по нынешнему курсу), и, разумеется, она не могла себе его позволить.

Поскольку Бриттани является активной участницей группы молодых мам в "Фейсбуке", о том, что у неё диагностировали рак молочной железы, она рассказала единомышленницам. Девушки были шокированы этой новостью, ведь они много общались и состояли с ней в дружеских отношениях. Участницы группы понимали, что эта беда может коснуться и их, поэтому решили облегчить борьбу со страшной болезнью.

Участницы группы стали связываться со своими друзьями, знакомыми парикмахерами и участниками других групп в "Фейсбуке", чтобы найти волосы для Бриттани. В конце концов целых семь человек отдали девушке свои волосы. Ни с кем из них она даже не была знакома. Бриттани собрала все локоны и отвезла их в салон Hair Couture Designs в Калифорнии, чтобы из них ей сделали светлый парик. Оставшиеся волосы пошли на парики детям, также столкнувшимся с онкологией.

Когда я надела готовый парик, я расплакалась. Впервые за несколько месяцев я почувствовала себя собой Бриттани Ик

Счастливая девушка сразу же выложила свои фотографии в новом парике в любимую группу. По её словам, многие мамочки были тронуты до слёз.