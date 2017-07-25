Незнакомцы из Facebook пожертвовали свои волосы девушке, которая борется с раком

Бриттани Ик потеряла свои волосы в ходе химиотерапии. Парик из натуральных волос, который она так хотела, стоил баснословных денег — 7600 фунтов (580 тысяч рублей по нынешнему курсу), и, разумеется, она не могла себе его позволить.
Поскольку Бриттани является активной участницей группы молодых мам в "Фейсбуке", о том, что у неё диагностировали рак молочной железы, она рассказала единомышленницам. Девушки были шокированы этой новостью, ведь они много общались и состояли с ней в дружеских отношениях. Участницы группы понимали, что эта беда может коснуться и их, поэтому решили облегчить борьбу со страшной болезнью.
Участницы группы стали связываться со своими друзьями, знакомыми парикмахерами и участниками других групп в "Фейсбуке", чтобы найти волосы для Бриттани. В конце концов целых семь человек отдали девушке свои волосы. Ни с кем из них она даже не была знакома. Бриттани собрала все локоны и отвезла их в салон Hair Couture Designs в Калифорнии, чтобы из них ей сделали светлый парик. Оставшиеся волосы пошли на парики детям, также столкнувшимся с онкологией.
Когда я надела готовый парик, я расплакалась. Впервые за несколько месяцев я почувствовала себя собой
Бриттани Ик
Счастливая девушка сразу же выложила свои фотографии в новом парике в любимую группу. По её словам, многие мамочки были тронуты до слёз.
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